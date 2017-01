Nočna akcija v domu starejših: posredovali so gasilci

LJUBLJANA – Noč v domu starejših občanov na Novih Fužinah ni minila mirno. Ob 3.47 se je po poročanju uprave za zaščito in reševanje kadilo iz glasbenega stolpa, vgrajenega na zid.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Bizovik, ki so zadušili tlenje na napravi in prostor prezračili. Do požara ni prišlo, so še dodali.