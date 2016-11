Nočna akcija na avtocesti: ste slišali, kaj je storil Mariborčan (20)?

MARIBOR – Policisti so preteklo noč imeli precej dela z 20-letnim Mariborčanom, ki je s peugeotom vozil po avtocesti A1, iz smeri Ljubljane proti Mariboru.

Opazili so ga, ker je zagrešil cestnoprometni prekršek, zato so ga na avtocesti zunaj naselja Ljubečna začeli ustavljati policisti Postaje prometne policije Celje (PPP Celje). Voznik kljub pravilnemu in predpisanemu ustavljanju z vozilom ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri Tepanj. »Ker voznik kljub večkratnemu ustavljanju z vozilom ni ustavil, se je poskusu ustavljanja na avtocesti pridružila še patrulja policistov Policijske postaje Šentjur pri Celju, kasneje tudi patrulja policistov Policijske postaje Slovenske Konjice. Voznik je z nezmanjšano hitrostjo ob kršitvah cestnoprometnih predpisov nadaljeval vožnjo v smeri Maribora,« so lov za Mariborčanom opisali v poročilu PU Maribor.

Dodali so, da so med lovom prek evidenc policije ugotovili, da sta na vozilu nameščeni registrski tablici, ki sta bili ukradeni v Slovenski Bistrici.

Trčil v policijo

Bežeči voznik vozila ni ustavil vse do avtocestnega izvoza Rogoza: »Za tem izvozom je z vozilom zapeljal s prehitevalnega prometnega pasu na desno, na vozni prometni pas, kjer je z zadnjim desnim delom vozila trčil v sprednji levi bočni del službenega vozila policije, ki ga je po desnem voznem pasu v isti smeri vožnje pravilno vozil policist PP Šentjur pri Celju. Po trčenju je bežeči voznik sunkovito zavil levo, zaradi česar je njegovo vozilo začelo bočno drseti levo, nato pa je s prednjim desnim delom vozila trčil v kovinsko odbojno varovalno ograjo, ki fizično ločuje smerni vozišči avtoceste. Po trčenju je vozilo obrnilo okrog osi v levo, kjer je z zadnjim levim delom ponovno trčilo v kovinsko varovalno ograjo, potem pa ga je ponovno obrnilo okoli svoje osi, nakar je obstalo v položaju prečno glede na potek smernega vozišča. Policist PP Šentjur pri Celju je z umikanjem desno poskušal preprečiti novo trčenje med voziloma, vendar je tik pred tem, ko se je bežeče vozilo po drsenju ustavilo, s prednjim delom vozila policije trčil v prednji desni vogal bežečega vozila.«

V prometni nesreči je nastala zgolj materialna škoda na obeh vozilih ter kovinski odbojni ograji.

Tudi alkohol je užival

Policisti so med preverjanjem ugotovili, da bežeči voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj vozniškega izpita še ni opravil. Vozilo, ki ga je vozil, ni bilo registrirano. Manjkala je vinjeta in tudi zimske opreme ni imel.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,26 mg/l. Vozniku so zato vozilo zasegli in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

»Ker je glede na opisane prekrške jasno, da je voznik hujši kršitelj, ki zavestno krši cestnoprometne predpise in ogroža druge udeležence v cestnem prometu, so policisti pristojnemu okrajnemu sodišču predlagali, da vozniku poleg sankcij za vse opisane prekrške izreče še stransko sankcijo odvzema začasno zaseženega motornega vozila. Le tako se bo lahko zagotovila varnost drugih udeležencev v cestnem prometu oziroma bo sodišče preprečilo ponovno udeležbo tega voznika v cestnem prometu. Policisti so vozniku zasegli tudi ukradeni registrski tablici. Kazensko ga bodo ovadili, registrski tablici pa vrnili lastniku,« so sporočili iz PU Maribor.