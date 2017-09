NOVA SUŠICA – Ob 2.54 se je na območju naselja Nova Sušica v občini Pivka izgubila starejša dementna oseba v slabem zdravstvenem stanju, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali sta enoti SIP KZS (Skupina 1) in ZRPS (Ljubljanska 1).

Pogrešano osebo, ki jo je našel mimoidoči, je oskrbela ekipa NMP Postojna.