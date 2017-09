Noč usodna za 16-letnika

KRČEVINA – Policisti PP Ormož so v soboto okoli 22. ure obravnavali prometno nesrečo v naselju Krčevina. 16-letni mopedist iz okolice Ormoža je peljal iz smeri naselja Šalovci v smeri Miklavža pri Ormožu. V Krčevini pri hiši številka 2 je zaradi vožnje preblizu desnemu robu cestišča zapeljal na bankino in na brežino, padel na njivo in se hudo poškodoval.

Zoper mopedista bodo spisali obdolžilni predlog.