Nobelovih 831.000 evrov bo pobral Bob Dylan

STOCKHOLM – Nobelovo nagrado za literaturo letos prejme ameriški glasbenik Bob Dylan za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije, je v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija. Dylan je vse od 60. let prejšnjega stoletja do danes ohranil status vrhunskega avtorja glasbe in besedil. Robert Allen Zimmerman je svojo glasbeno pot kot Bob Dylan začel v Greenwich Villageu. Na glasbeno sceno je prodrl leta 1963 z drugim albumom The Freewheelin' Bob Dylan, ki je z izrazito političnoprotestno in družbenokritično vsebino močno zaznamoval tedanjo ameriško kulturo.

Dylan je v svoji karieri raziskoval raznovrstne ameriške tradicije in glasbene žanre, ki jih je pogosto spajal z angleško, irsko in škotsko narodno glasbo. Nastopa s kitaro, basovsko kitaro, klavirjem in orglicami. Od poznih 80. let ga na turnejah spremljajo različni glasbeniki.

V Sloveniji je nastopil že štirikrat, leta 1991, 1999 in 2010 ter nazadnje lani v dvorani Stožice, ko je predstavil album Shadows in the Night.

Vsi letošnji dobitniki bodo nagrade tradicionalno prevzeli v Stockholmu 10. decembra, na obletnico smrti švedskega izumitelja Alfreda Nobela. Letos je nagrada vredna osem milijonov švedskih kron (831.000 evrov).

Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejela beloruska novinarka Svetlana Aleksijevič.