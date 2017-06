Njihovih roparskih tatvin je konec

LJUBLJANA – Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so v maju in začetku junija obravnavali tri kazniva dejanja tatvine, rop in roparsko tatvino.

V povezavi s tem so po vseh zbranih obvestilih in dokazih zoper štiri osumljence, stare 24, 26, 30 in 39 let iz Ljubljane, podali kazensko ovadbo. Najmlajša sta bila v nedeljo privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je 26-letniku odredil pripor, 24-letniku pa hišni pripor.

Policisti so v okviru kriminalistične preiskave ugotovili, da sta 10. maja 26- in 30-letnik izvršila tatvino posode v trgovini na območju Fužin v vrednosti okrog 1700 evrov. V nadaljevanju so odkrili, da sta 26- in 39-letni osumljenec 14. maja v isti trgovini izvršila tatvino posode v vrednosti okrog 1200 evrov.

21. maja pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje ropa, ki sta ga izvršila 26- in 24-letnik. Od oškodovanca sta z grožnjo z neposrednim napadom zahtevala denar in mu odtujila 50 evrov. Nato sta 26- in 39-letnik 25. maja izvršila roparsko tatvino ter tudi tatvino parfumov v drogeriji v skupni vrednost okrog 1800 evrov. Pri dejanju ju je zalotila prodajalka. Zato da bi ukradeno stvar obdržala, sta proti njej uporabila silo.

V isti trgovini sta tudi 5. junija 26- in 30-letnik izvršila tatvino parfumov v vrednosti okrog 550 evrov.