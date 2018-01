Njej polomili kosti, posvojenki zmaličili obraz

KOPER – Zasoljena zaporna kazen je doletela 30-letnega kočevskega Roma Ervina Hudorovca. Glede na to, zaradi kako okrutnega kaznivega dejanja je bil spoznan za krivega, pa se zdi še kako pravična. Senat koprskega okrožnega sodišča ga je kot enega od akterjev lanskega brutalnega ropa v Barižonih nad Ankaranom obsodil na šest let in devet mesecev zapora. Skupaj s 36-letnim Ankarančanom z bivališčem v Kočevju Slavišo Mrkonjićem in 42-letnim novomeškim Romom Marjanom Brajdičem je bil obtožen, da je na večer kulturnega praznika vlomil v hišo. V njej sta se 89-letna Anđelina Osterman in njena 49-letna duševno zaostala posvojenka Vesna že odpravili k počitku.

