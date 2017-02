Niti vselili se še niso, pa so jih že okradli

MURSKA SOBOTA – V četrtek so policisti v Pomurju zabeležili tri kazniva dejanja, tri kršitve javnega reda in miru, samomor, povoženje divjadi in zasegli eno vozilo.

S področja kriminalitete so na območju Gornje Radgone obravnavali vlom v nenaseljeno stanovanjsko hišo, na območju Murske Sobote tatvino goriva iz tovornega vozila in nasilje v družini.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.

Na območju Gornje Radgone je bil kršitelju zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu zasežen osebni avtomobil.