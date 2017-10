Niti prazne niso varne

JESENICE – V središču Jesenic je bilo vlomljeno v lesen pomožni objekt, na Taležu je bil prijavljen vlom v počitniški objekt in iz njega tatvina agregata in orodja, vlom v vrtno lopo in odtujitev priročnih stvari sta bila prijavljen v Prebačevem, v Hotemažah pa je storilec vlomil v prazno stanovanjsko hišo, so o ponedeljkovem dogajanju sporočili iz PU Kranj.