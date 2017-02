Nista bila tako pijana, da ne bi vedela, kaj počneta

LJUBLJANA – »Nista bila tako pijana, da ne bi mogla stati na nogah.« To so besede natakarja Saida H. iz bara Rašica, kjer sta 19. marca lani, kot trdita, popivala 23-letni Domžalčan Jaka Flis in leto mlajši Gašper Pavlič iz okolice Kamnika. Natakarjeva izpoved še toliko bolj bode v oči, saj obtožena (Pavlič se brani obtožbe o poskusu uboja taksista Milutina Bojića, Flis pa zaradi pomoči pri storitvi kaznivega dejanja) razlagata, da sta ves prejšnji dan na veliko pila, spomin pa naj bi izgubila, še preden sta si okrog pol šestih zjutraj naročila taksi. Tega jima je poklical omenjeni natakar, ki je še povedal, da sta bila takrat vesela in polna energije. V sodni dvorani ju je tudi prepoznal.



No, odpeljala sta se s taksijem, dogajanje pa se je čez pol ure preselilo v Domžale: Pavlič naj bi z nožem napadel taksista, Flis pa je zapustil kraj dogodka, a se nato vrnil in Bojića na tleh pred taksijem zrinil s Pavliča, temu pomagal vstati ter mu tako omogočil, da je zapustil kraj kaznivega dejanja.



Mimo so se takrat peljali trije ljudje, ki so zdaj priče. Če se zgodbi Uroša P. in Asmirja Š. v večjem delu skladata, pa bi to težko rekli za izpoved Zdenke K. Asmir je tistega jutra ob pol šestih zjutraj v službo peljal ženo, ko se je vračal, pa je štiri minute pred šesto zapeljal mimo taksija, ob katerem je videl stati dva moška, tretji je sedel. Pomislil je, da je taksi nekoga povozil in da pomagajo ponesrečencu. Ker je imel v vozilu otroka, ga je peljal do doma v bližini, nato je poklical policijo in se vrnil. Tam je videl moškega, torej taksista Bojića, ki je bil po obrazu ves krvav, na tleh pa je opazil tudi majhen, okrog pet centimetrov velik nož. Menda ni bil okrvavljen.



Kam je izginil še en nož?



Policisti so na kraju dogodka našli le en nož, okrvavljenega. Tega je opazil tudi Uroš, ki pa je tja očitno prišel le nekaj trenutkov za Asmirjem. Povedal je, da se je z avtom približeval taksiju in pred njim opazil tri osebe, ki so ležale na tleh. »Zapeljal sem pred taksi, šel naokoli, medtem sta dva stekla, eden pa je ležal na tleh,« je povedal. Šlo je za taksista, ki je imel okrvavljeno glavo. Dva metra od ljudi je na tleh opazil okrvavljen nož na preklop z rezilom, dolgim 10 centimetrov. Povedal je še, da je taksist potem glede storilcev reševalcem in policistom rekel, da jih je »pripeljal iz Ljubljane, iz Rašice bara«.



Tretja priča, Zdenka K., ki se je okoli šestih zjutraj pripeljala mimo, pa je na tleh opazila moškega z okrvavljeno glavo, ki je bil sam. »Dvignil se je proti meni, ustrašila sem se in nato peljala do trgovine.« Poklicala je policijo. Zatrdila je, da pred taksijem ni opazila nobenega drugega avtomobila. Glede na pričanje Uroša P. bi moral biti takrat tam tudi njegov avtomobil.