Niso zvozili

KRANJ – Gorenjski policisti so v četrtek obravnavali šest prometnih nesreč, vzroki zanje pa so bili po poročanju tiskovnega predstavnika PU Kranj Bojana Kosa klasični in običajno najpogostejši.

Že zgodaj zjutraj se je v Naklem nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami zgodila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji.

V Zapužah se je avtomobil po vožnji z neprilagojeno hitrostjo prevrnil na bok.

V Šenčurju je tovorno vozilo zaradi nepravilnega premika rahlo poškodovalo ograjo.

V Lescah je neznani voznik ponoči na parkirnem prostoru poškodoval drug avtomobil.

V še dveh nesrečah so vozniki povozili divjad.

V spremenljivih in zahtevnejših razmerah policija zato svetuje previdnejšo vožnjo, hitrost naj bo prilagojena razmeram na cesti, vozniki naj se izogibajo nevarnim prehitevanjem, premiki z vozili naj bodo varni, vožnja za drugim vozilom pa naj poteka na zadostni varnostni razdalji. Vozniki naj pazijo tudi na divjad, ki se velikokrat zadržuje ob cestah.