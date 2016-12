Niso upoštevali pravil, ostali brez avtomobila

NOVA GORICA – Policisti PP Ajdovščina so v nedeljo, 18. decembra, popoldne v Vipavi ustavili 25-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu osebno vozilo na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa (po določilu 23. člena) vozilo zasegli, zoper voznika pa bo zaradi kršitve prometne zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



Včeraj nekaj pred poldnevom so policisti v Novi Gorici ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. Prav tako so ugotovili, da je vozniku pretekla veljavnost vozniškega dovoljenja. Policisti so mu osebno vozilo zasegli, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa bo zoper voznika podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



Prav tako so policisti včeraj nekaj pred 13. uro na območju Šempetra pri Gorici ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 0,54 miligrama alkohola. Poleg tega je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu osebno vozilo v skladu s prometno zakonodajo zasegli, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.