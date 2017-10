Niso bili presenečeni, da je vozil pijan

PORTOROŽ – V nedeljo zvečer so policisti izvedeli, da v Portorožu nevarno prehiteva osebni avto VW passat. Ustavili so 56-letnega Ljubljančana, ki mu je alkotest pokazal 0,55 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog za prometne prekrške, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.