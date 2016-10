Niso bili cegli, bil je kokain

LJUBLJANA - Le kaj je 15. januarja letos razmišljal 56-letni Klemunskis Mindaugas, da je v najeti sobi v Ljubljani pozabil črno potovalko, v kateri so bili trije zavitki kokaina? Tega včeraj na sodišču ni podrobneje pojasnjeval, je pa, ko mu je sodnica Barbara Črešnar Debeljak prebrala, da preiskovalci pri pregledu njegovih elektronskih naprav niso našli podatkov v zvezi z iskalnim nizom kokain, odgovoril, da v njegovem življenju take besede ni bilo. Najdenih 3004,3 grama čistega kokaina naj ne bi bilo njegovih. Temu tožilstvo ne verjame, saj je prepričano, da je Litovec član mednarodne hudodelske združbe, ki je imela utečeno pot za tihotapljenje te droge, in da je v začetku leta iz Istanbula v Ljubljano priletel, da bi kot kurir v Italijo pretihotapil tri pakete, katerih grostistična vrednost je 100.000 evrov. Oče treh otrok, ki je bil le enkrat obsojen, in sicer v Španiji zaradi huliganstva, se je po prihodu na ljubljansko letališče 8. januarja odpravil v Koper, kjer naj bi se sestal s prijateljem, s katerim sta nameravala na smučanje v Italijo. Čez tri dni se je iz Kopra odpravil v Ljubljano, kjer se je nastanil v sobi pri zasebnem ponudniku Janezu U., ki pa je imel z njim težave zaradi alkohola. »Povedal mi je, zakaj pije. Da se ločuje od žene, da mu je težko, ker imata skupnega otroka,« je Litovec zaupal sobodajalcu.



Mindaugas naj bi eno noč v sobi popival z dvema Litovcema, ki naj bi ju spoznal v Sloveniji. Ko bi moral naslednjega jutra oditi, je tako globoko spal, da ga je Janez U. s težavo zbudil. »Imel je mačka,« se je spominjala priča in dodala, da so bile poleg treh konjakov po sobi vidne sledi rdeče pese in kislega zelja. Zaradi novih gostov je moral Janez v drugo sobo, ki jo je oddajal, ko se je vrnil, pa Litovca ni bilo nikjer več. Za njim sta ostali le razmetana soba in vsa prtljaga. S sinom sta sobo pospravila, dala prtljago v avto in v njej poskušala poiskati kaj, kar bi ju vodilo do tujca. Bilo je sredi zime, zunaj je bilo mrzlo in glede na to, da Litovec ni vzel niti plašča, ju je zaskrbelo. Med iskanjem sta zatipala nekaj trdega in našla tri »cegle«. Šla sta na policijo, saj sta se bala, da bi kdo zaradi sumljive vsebine prišel po torbo.



Policisti so Litovcu naslednjega dne, ko se je ta želel vrniti v sobo, odvzeli prostost. Pred tem se je pri sobodajalcu oglasil skrivnostni moški, ki je govoril srbsko ter hotel na vsak način fotografirati prav sobo, v kateri je bival Mindaugas. Kdo je bil ta moški, policiji ni uspelo ugotoviti. »To se mene ne tiče,« je vmes vskočil Litovec, ki mu je z zagovornikom Borisom Grobelnikom uspel predlog, da sodišče kot pričo zasliši tistega, ki je ugotovil, da je na sumljivem paketu »z veliko verjetnostjo zaznana biološka sled obtoženega«, in sicer zaradi vprašanja, ali je možno, da bi ta sled na paket prišla s prenosom z njegove obleke v torbi. Na paketu so našli prevladujoče DNK-sledi moškega, čigar identiteta ni znana. Ob zasegu policisti, kot smo še slišali na sodišču, prstnih odtisov sobodajalca in njegovega sina niso vzeli.