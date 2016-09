Nima vozniškega, v kombiju pa prevažala svoje štiri otroke

MARIBOR – V ponedeljek so policisti izvajali poostren nadzor nad prevozi šoloobveznih otrok v šolo. Okoli 7.30 so v neposredni bližini OŠ Zgornja Kungota ustavili 32-letno voznico kombiniranega vozila, ki je v vozilu prevažala štiri svoje otroke, čeprav sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti so ji vozilo zasegli in ji tako onemogočili nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu. Seveda bodo zoper voznico podali tudi obdolžilni predlog, so sporočili.