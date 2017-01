Nikar s telefonom za volan!

LJUBLJANA – Kljub poostrenemu nadzoru policistov in vsem opozorilom, ki jih ti in druge agencije pošiljajo v javnost, se vozniki še vedno, ali pa kar vse bolj, požvižgajo na nevarnost, ki jim preti ob uporabi mobilnikov med vožnjo. Pa ne le njim, s tovrstnim početjem, ki močno zmanjša njihovo zbranost, ogrožajo tudi življenja drugih.



Dovolj zgovoren je podatek nekaterih tujih raziskav, da je tveganje za prometno nesrečo kar štirikrat večje, če voznik med vožnjo govori po telefonu! Kot ugotavljajo na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost cestnega prometa (AVP), se na naših cestah vsako leto zgodi več prometnih nesreč, ki jih povzročijo prav takšni vozniki, zato so se odločili, da na nevarnost opozorijo tudi oni. »Namen akcije je ozavestiti voznike, kako nevarno je lahko telefoniranje med vožnjo. To postaja pri nas vse večji problem in vse več nesreč, tudi najhujših, je posledica prav uporabe telefonov med vožnjo, pa ne le med vozniki avtomobilov, tudi kolesarjev. Tovrstno početje bi zato moralo biti precej strožje kaznovano, saj gre za hud prekršek,« so razloge, zakaj so se odločili za omenjeno akcijo, ki jo bodo izvajali od ponedeljka pa vse do 29. januarja, pojasnili na AVP.



V akcijo pa ni vključena le omenjena agencija. »Gre za nacionalno akcijo, v kateri sodelujejo tudi policisti in redarske službe, ki bodo poostreno nadzirali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, državljane pa bodo ozaveščali tudi po šolah, vključene so avtošole in drugi,« dodajajo na AVP, kjer so ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno za pripravo zakona o pravilih cestnega prometa, že predlagali, da bi se uporaba telefona med vožnjo kaznovala ne le z globo, ki znaša 120 evrov, ampak tudi z izrekom petih kazenskih točk.