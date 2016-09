Nič ni ponarejal, pravi

KRANJ – »Ne priznam krivde,« je bil včeraj v sodni dvorani kranjske palače pravice jasen Jaro Kalan, nekdanji direktor Smučarske zveze Slovenije. V sodni dvorani so sicer pričakovali še bivšega direktorja nordijskih disciplin Primoža Ulago in Zvonka Štefeta, lastnika podjetja ETP, vendar ju v gorenjsko metropolo tokrat ni bilo. Obtožnica jih bremeni ponarejanja poslovnih listin in še, da so storili kaznivo dejanje preslepitve. To so po mnenju tožilstva storili pred sedmimi leti. Že takrat so kriminalisti sumili, da je bilo pri projektu urejanja razsvetljave na kranjski skakalnici pod Šmarjetno goro povzročenih za 200.000 evrov premoženjske škode. Jaro Kalan je včeraj, tik preden je stopil pred sodnika, poudaril, da ni bila povzročena nikakršna premoženjska škoda: »Če bi naši nasledniki na zvezi uresničili načrte, ki smo si jih zastavili, ne bi bilo nikakršnih težav.«