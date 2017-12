SELE – V nedeljo ob 17.16 je na Selah v občini Slovenj Gradec voznico z osebnim vozilom pričelo zanašati po vozišču, nato pa se je vozilo prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Slovenj Gradec in KGZ Ravne na Koroškem so vozilo postavili na kolesa, ga umaknili z vozišča in posuli iztekle tekočine.

Voznico so odpeljali v SB Slovenj Gradec.