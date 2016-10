Ni ustavil na policistov znak in še odklonil alkotest

CERKNO – Danes ponoči so policisti na območju naselja Cerkno ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa na predpisani znak policistov ni ustavil.

Kljub temu so policisti 55-letnega voznika kmalu izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar ga je ta odločno odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.