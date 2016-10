Ni priznal, da je do smrti zbil kolesarja

MURSKA SOBOTA – Pred sodnico okrožnega sodišča Natalijo Pavlič Goldinskij se je začel predobravnavni narok zoper 86-letnega Nikolo Kiša iz Maribora. Obtožnica ga bremeni, da je 10. decembra 2014 na prehodu za pešce v Bresternici do smrti zbil 47-letnega kolesarja Jožeta Robiča. Krivde ni priznal, zato je sodnica po sprejemu vseh predlaganih dokazov glavno obravnavo napovedala za ponedeljek, 22. oktobra.



Mariborsko okrožno tožilstvo Nikolu Kišu očita, da je 10. decembra 2014 ob 16.55 na glavni cesti Maribor–Dravograd zunaj Bresternice povzročil prometno nesrečo, v kateri je na označenem prehodu za pešce umrl 47-letni kolesar Jože Robič. Ko je prečkal cesto, je z njegove desne pripeljal Nikola Kiš. Ta je zbil kolesarja, da je padel po cestišču in obležal. Kiš je ustavil, poklical na pomoč, tedaj pa sta se na kraj nesreče po naključju pripeljala policista PP Maribor I in ranjencu zagotovila prvo pomoč do prihoda reševalcev. Ti so nadaljevali oživljanje, vendar mu niso mogli več pomagati.



Med preiskavo so policisti ugotovili, da je Kiš vozil po glavni cesti od Dravograda proti Mariboru. Zunaj Bresternice, kjer je blagi desni ovinek in čez vozišče poteka dobro viden prehod za pešce, ki je tudi dobro osvetljen z javno razsvetljavo, je z avtom na prehodu za pešce trčil v desno bočno stran 47-letnega kolesarja. Ta je po trčenju padel na pokrov motorja, z glavo trčil v vetrobransko steklo in rob desnega stebra avta ter nato padel na tla avtobusnega postajališča, kolo pa je odbilo na pločnik. Kolesar je na kraju nesreče umrl.



Ugotovili so tudi, da je Nikola Kiš vozil, čeprav ne bi smel. Med vožnjo bi namreč moral nositi dioptrijska očala, prav tako ne bi smel voziti ponoči, saj je omejen le na vožnjo podnevi.