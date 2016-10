Ni prilagodila hitrosti in povzročila nesrečo

VIŠNJA GORA – V sredo okoli 19.40 so policiste obvestili o prometni nesreči na višnjegorskem klancu.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 46-letna voznica osebnega avtomobila VW golf vozila iz smeri Grosupljega proti Ivančni Gorici in na višnjegorskem klancu zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročila prometno nesrečo.

Potnico iz vozila so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Po podatkih policije je utrpela lahke telesne poškodbe, so sporočili iz PU Ljubljana.