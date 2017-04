Ni plačal računa, potem še razgrajal

KOPER – V enem od koprskih lokalov so imeli v noči na ponedeljek težave z gostom, ki se ni hotel umiriti niti ni želel plačati računa.

Na kraju so policisti ugotovili, da je javni red in mir kršil 50-letni Pirančan. Odredili so mu pridržanje, prejel pa bo tudi plačilni nalog, poročajo primorski policisti.