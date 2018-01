Ni kriv za nesrečo na Muri

MURSKA SOBOTA – Z zaslišanjem še zadnjih prič, zaključnimi govori ter izrekom oprostilne sodbe se je pred senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu je predsedovala sodnica Natalija Pavlič Goldinskij, končalo sojenje 63-letnemu Karlu Lipiču, predsedniku Zveze ekoloških gibanj (ZEG). Obtožen je bil kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ker naj bi 20. junija 2015 iz malomarnosti opustil dejanja, ki bi okoli 160 udeležencem mednarodnega spusta po reki Muri zagotovila varnost.

Na 13. mednarodnem spustu lesenih ladij in gumijastih čolnov, ki ga je ZEG organiziral z nekaj občinami iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, ki ležijo ob reki Muri, se je sredi hude nevihte zgodila nesreča. Najprej je iz čolna v vodo padel krmar, plovilo s sedmimi Madžari pa je samo odbrzelo po Muri. Kmalu je zadelo v brod pri Melincih in potniki so ob sunkovitem trku popadali v vodo. Ena udeleženka se je huje ranila, dva udeleženca pa lažje. Lipič je vseskozi zanikal krivdo za nesrečni dogodek, a je tožilstvo kljub temu zanj predlagalo eno leto zaporne kazni, ki bi jo lahko odslužil z družbenokoristnim delom. Lipič in njegova zagovornica, odvetnica Sonja Dolinar, sta predlagala oprostilno sodbo in predlogu je sledilo tudi sodišče, a sodba še ni pravnomočna.

12 mesecev zapora je za Lipiča predlagalo tožilstvo.

Glavni razlog za nesrečo je bilo po prepričanju sodišča napačno ravnanje posadke ob pristanku, predvsem vodnika čolna, ki je skočil iz čolna in ga v deroči vodi poskušal potegniti k bregu. Ker mu to ni uspelo, je čoln odneslo in trčil je v brod. Madžarska posadka po ugotovitvah sodišča prav tako ni upoštevala pozivov, naj se ob neurju, ki se je razbesnelo nad Muro, ustavijo in ostanejo v skupini z drugimi čolni, ampak je sama nadaljevala plovbo. Lipič se je vseskozi zagovarjal, da so za varnost poskrbeli po pravilih, da na nesrečo ni imel vpliva, da so udeleženci pluli na lastno odgovornost in da je imelo vsako plovilo redarja. Skliceval pa se je tudi na priče, ki so trdile, da je bila posadka ponesrečenega čolna pod vplivom alkohola in da nekateri niso imeli reševalnih jopičev. Zaslišani člani posadke so zanikali, da bi med spustom pili alkohol. Trdili so, da so imeli vsi reševalne jopiče, da niso dobili navodil o spustu v madžarščini in da niso slišali pozivov, naj se zaradi nevihte, ki se je razbesnela med spustom, ustavijo pod mostom.