IDRIJA PRI BAČI – V četrtek popoldne so policisti obravnavali vlom v parkirano osebno vozilo pri cerkvi v naselju Idrija pri Bači, občina Tolmin.

Neznani storilec je z razbitjem stekla na sopotnikovi strani vlomil in iz notranjosti vozila odvzel žensko torbico, v kateri je oškodovanka imela denarnico z dokumenti in nekaj gotovine.

O kaznivem dejanju so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Podali bodo kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po 205. členu KZ-1, so sporočili iz PU Nova Gorica.