Ni je hotel umoriti, ker mu je rodila sina

MARIBOR – »Nisem je imel namena umoriti. Zakaj tudi, ko pa mi je izpolnila življenjske želje, ko mi je 2004. leta rodila sina. Pokazati sem ji hotel, koliko mi je do družine. Tega jutra sem naredil neumnost. To priznam, a ne morem priznati, kar se mi očita v obtožnici,« je v svojem obširnem zagovoru pred sodnico Vanjo Verdel Kokol razlagal 57-letni obtoženi Radovan Stošić. Kaj mu je rojilo po glavi 2. avgusta, ko se je v zgodnji jutranjih urah v stanovanjski hiši v Hočah spravil nad svojo 10 let mlajšo nekdanjo zunajzakonsko partnerico Suzano Damiš, ne zna natančno niti sam pojasniti. Tožilka Ivanka Slana mu v obtožnici očita: »Sredi sobe ste postavili plinsko jeklenko in odvili ventil.«

