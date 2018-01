DOMŽALE – V torek okrog 21.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v hišo pri Domžalah, kamor so neznanci vlomili v času daljše odsotnosti lastnika. Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da so iz notranjosti odtujili denar, nakit in tehnične predmete.

Škode je za nekaj tisoč evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.