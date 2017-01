Ni dokazov, da ga  je zvezal in oropal

MURSKA SOBOTA – Senat Višjega sodišča v Mariboru je potrdil prvostopenjsko sodbo murskosoboškega okrožnega sodišča, ki je odločalo o usodi Dejana Kovača zaradi kaznivega dejanja ropa. Okrožni državni tožilec Drago Farič je 36-letnemu Kovaču z Zgornjega Kocjana pri Radencih očital, »da je vzel tujo premično stvar z uporabo sile zoper drugo osebo«. V začetku aprila lani, okrog 23. ure, je v Leninovi ulici v Gornji Radgoni s hrbtne strani pristopil do Rajka Ploja, ga potisnil v hišo, poškropil s solzivcem in ga zvezal k ograji, nato mu je iz denarnice vzel 15 evrov, vstopil v hišo in jo preiskal ter vzel trezor, v katerem je bilo 6800 evrov gotovine, zlata ura, moška žepna ura, zapestnice, osem tankih zlatih verižic, več uhanov in 14 prstanov, vsega skupaj je bilo škode za 17.000 evrov.

