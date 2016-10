Ni bilo težko, bil je odklenjen

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v petek v Moravskih Toplicah obravnavali tatvino ženske ročne torbice, v Kuzmi tatvino denarnice iz odklenjenega osebnega avtomobila, v Bratoncih tatvino kolesa, v Pincah in Murski Soboti pa tatvino goriva na bencinskem servisu.

Javni red in mir je bil kršen petkrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju. Dvema kršiteljema, ki se kljub posredovanju policistov nista hotela umiriti, so odredili pridržanje.

Zaradi storitve hujših prekrškov so lendavski policisti zasegli osebna avtomobila dvema kršiteljema.