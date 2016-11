Ni bilo njegovo, a je vseeno vzel

LENART – Neznanec je v ponedeljek med 11.00 in 18.10 skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo v Lenartu. V hiši, ki jo je preiskal, je našel in si protipravno prisvojil nekaj gotovine in nakit.

Materialna škoda znaša okoli 4000 evrov. Policisti storilca še iščejo, so sporočili iz PU Maribor.