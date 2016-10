Ni bila zahvala za zdravljenje v preteklosti, ampak ...

Policija opozarja: »V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti ponovno opozarjamo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov. Zelo pogosto se namreč dogaja, da so občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovarjajo. Nemalokrat so žrtve teh kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj. Pri tem velja poudariti, da neznancev ne spuščate v stanovanja oz. stanovanjske objekte če so na primer vsiljivi, se počutite ogroženi itd. Neznane osebe je treba v teh primerih imeti vedno pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oz. nepazljivost občanov (ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice, kozarec vode…) in izvršijo tatvino. V primeru, če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: izgled oz. osebni opis storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registraciji...«