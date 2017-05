Ni bila glinica, ampak 18 skritih tujcev

OBREŽJE, DOBOVA – 1. maja v jutranjih urah so policisti pri Obrežju izsledili in prijeli državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so istega dne dopoldne med opravljanjem mejne kontrole v dveh tovornih vozilih našli dva državljana Alžirije in državljana Maroka, ki so se skriti v tovornih delih vozil skušali izogniti mejni kontroli. Predali so jih hrvaškim varnostnim organom.

Policisti postaje mejne policije Dobova so 29. aprila v vagonu tovornega vlaka, ki je prevažal glinico, našli skritih 18 tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Dobove so brežiški policisti prav tako 29. aprila izsledili in prijeli tri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo pri Rigoncah. Tujce so prevzeli hrvaški policisti.