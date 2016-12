Ni bil pismonoša, zato je ostala brez 300 evrov

LJUBLJANA – V petek okoli 13.30 je na Nanoški ulici na domofon pozvonil neznanec, ki se je predstavil kot pismonoša z dostavo hitre pošte. Oškodovanka je odšla do vhodnih vrat bloka, vrat stanovanja pa ni zaklenila. Pri vhodu moškega ni bilo, zato se je vrnila v stanovanje in nato ugotovila, da ji je nekdo izmaknil gotovino in jo tako oškodoval za okoli 300 evrov.

V ponedeljek pa se je zgodila drzna tatvina v bližini Streliške ulice. Neznanec se je od zadaj približal ženski in ji z rame strgal torbico, pri čemer je padla po tleh. Storilec je zbežal proti Roški cesti. Škode je za več sto evrov, ženska pa ni poškodovana.