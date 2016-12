Ni bil antraks, ampak soda

MURSKA SOBOTA – Policisti Policijske uprave Murska Sobota so bili včeraj ob 8.34 obveščeni, da so na Zavodu za zaposlovanje v Murski Soboti prejeli sumljivo pošiljko z neznanim belim prahom. Kot je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš, so policisti takoj po prejetem obvestilu objekt, ki je v neposredni bližini policijske uprave, zavarovali, zaposleni delavci, ki so bili v stiku s pošiljko, pa so ostali v posebni sobi, ločeni od drugega osebja.



Prišla sta bombna tehnika specialne enote policije, o dogodku pa je bil obveščen tudi inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Že okoli poldneva so strokovnjaki specialne enote slovenske policije opravili test belega prahu. Po prvih ugotovitvah gre za nenevarno snov – sodo bikarbono – in ne, kot so nekateri menili, antraks. Dokončni test bodo opravili na Inštitutu za mikrobiologijo v Ljubljani. Policisti sicer še vedno zbirajo obvestila v zvezi s sumom kaznive zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.