Neznani storilec vlomil v hišo

AJDOVŠČINA – Včeraj ob 18.12 so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Žapuže, občina Ajdovščina.

Po prvih ugotovitvah je neznani storilec vlomil v kletne prostore stanovanjske hiše in nato v njej našel in si prilastil več kosov zlatega nakita v skupni vrednosti približno tisoč evrov.

Policisti PP Ajdovščina podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.

Prav tako so policiste OKC PU Nova Gorica včeraj v večernih urah obvestili o vlomu v Rožni Dolini pri Novi Gorici.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je neznani storilec popoldne vlomil v eno od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in pregledal notranje prostore. Pri tem je našel in si prilastil več kosov zlatega nakita v vrednosti nekaj tisoč evrov.

S tem protipravnim ravnanjem je povzročil večjo materialno škodo. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo in bodo po ugotovljenih dejstvih podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.