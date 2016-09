Neznanec z zabrito frizuro mu ga je izpulil iz rok

LJUBLJANA – V soboto okrog 7. ure je bila Policijska uprava (PU) Ljubljana obveščena o drzni tatvini na mestnem avtobusu.

Ugotovljeno je bilo, da je neznanec, star med 18 in 23 leti, z zabrito frizuro, visok okoli 180 cm, rjavih las, oblečen v kavbojke in temno majico ter obut v rdeče športne copate, na končni postaji št. 3 pri izhodnih vratih oškodovancu izpulil iz rok iphone 6S, ki ga je ta takrat uporabljal, in zbežal z avtobusa.

Škode je za približno 700 evrov.