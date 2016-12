LJUBLJANA – V petek okrog 18.45 so policiste obvestili o vlomu v stanovanje na Ulici Koroškega bataljona.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil balkonska vrata pritličnega stanovanja in iz notranjosti odtujil denar.

Lastnika je oškodoval za več sto evrov, so spočili iz PU Ljubljana.