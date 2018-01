Neznanec prerezal več gum

NOVO MESTO – V soboto okoli 8. ure so bili novomeški policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu neznanec prerezal pnevmatike na več osebnih vozilih. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je storilec v noči na soboto prerezal po dve pnevmatiki na štirih osebnih avtomobilih in iz več pnevmatik na drugih vozilih izpustil zrak.

Po oceni lastnikov vozil je škode za okoli 700 evrov, so sporočili iz PU Novo mesto.