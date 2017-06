Neznanec grozil redarju

NOVO MESTO – Krški policisti so bili v petek obveščeni, da naj bi neznanec udaril občinskega redarja in ga poškodoval. Po prvih zbranih obvestilih policistov, naj bi 32-letni moški grozil redarju, nato pa ga še udaril po glavi in ga s tem poškodoval.

Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.