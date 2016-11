LJUBLJANA – V ponedeljek dopoldne so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o poškodovanem urbanomatu v križišču Povšetove in Kajuhove ulice. Z zbranimi obvestili so ugotovili, da so neznani storilci v času med 19. in 21. novembrom poškodovali nadstrešek urbanomata in povzročili za nekaj sto evrov materialne škode.

Policisti nadaljujejo delo.