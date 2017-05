Neznanci nad fasado, okna in trato

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so v torek v Babincih obravnavali tatvino denarja, v Hrastju - Moti poškodovanje fasade in oken na stanovanjski hiši, v Černelavcih poškodovanje trate na igrišču, v Odrancih mučenje živali in v Murski Soboti vlom v tovorno vozilo, so sporočili policisti.