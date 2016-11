Neznanca grozila, žrtev izročila 11 evrov

LJUBLJANA – V torek nekaj pred 9. uro so PU Ljubljana obvestili, da sta na Škrabčevi ulici v Ljubljani okrog 2.30 do moškega pristopila dva neznanca in od njega zahtevala denar, kar sta podkrepila z grožnjo uporabe sile. Oškodovanec jima je izročil 11 evrov, neznanca pa sta zbežala v smeri Tivolija.

Opis neznancev: prvi je star okoli 30 let, visok okrog 190 cm in rjavih kratkih las, drugi je visok okrog 190 cm.