Nezanesljiva vožnja tovornjakarja: ni bil pijan, je pa užival kokain in opiate

PETELINJE – V petek ob 9.50 so policisti v Petelinjah preverili 40-letnega Ankarančana, ki je s tovornim vozilom vozil iz Pivke proti Postojni. Ker sta policista iz njegovega načina vožnje zaznala nezanesljivo ravnanje, sta ga ustavila.

»Najprej sta mu odredila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal negativen rezultat, in sicer 0,0 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Da voznikovo psihofizično stanje ni primerno za varno vožnjo, sta ugotovila po postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, saj je hitri test pokazal sum, da ima voznik v organizmu opiate in kokain,« poroča PU Koper.

Ko sta voznika seznanila z rezultatom hitrega testa in mu odredila strokovni pregled, ga je kršitelj odločno odklonil, čeprav mu je policist povedal, da je za prekršek predpisana globa 1200 evrov, poleg tega pa 18 kazenskih točk – torej prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.