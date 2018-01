Nezakonito prečkal mejo

ROŽNA DOLINA – V nedeljo okoli 4. ure so policisti v Rožni Dolini pri Novi Gorici imeli v postopku 20-letnika iz Mavretanije. V Slovenijo je vstopil iz Italije, vendar brez ustreznih dokumentov, ki jih potrebuje za vstop v našo državo, so sporočili iz PU Nova Gorica. Zaradi kršitve določil zakona o tujcih (kršitev 7. člena) so mu policisti izdali plačilni nalog. Območje naše države je takoj po zaključenem postopku zapustil preko nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda v Rožni Dolini.