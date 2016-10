Nezakonito čez mejo, zalotili so jih v mercedesu

TRNJE – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v noči na četrtek v kraju Trnje ustavili voznika kombiniranega vozila mercedes vito hrvaških registrskih oznak. V vozilu je bilo poleg voznika in sopotnika še dvanajst oseb, med njimi dva otroka. Šlo je za državljane Pakistana, Iraka in Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so s tujci opravili razgovore in ugotovili, da so ob pomoči vodnikov peš prestopili državno mejo prek mostu čez Sotlo. Na slovenski strani sta ju s kombiniranim vozilom pričakala hrvaška državljana, sicer prebivalca obmejnega območja.

Državljana Hrvaške bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ostale tujce pa so že v četrtek predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.