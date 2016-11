Nezakonito čez mejo: prijeli državljane Kosova, Afganistana in Pakistana

LOČE – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v sobotnih poznih večernih urah v Ločah pri Dobovi izsledili in prijeli dva državljana Kosova, ki sta nedovoljeno prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V noči na nedeljo pa so pri Drnovem izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in tri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.