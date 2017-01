Nezakonito čez mejo: policisti ujeli tudi Srba, ki jim je pomagal

BREŽICE – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v četrtek ponoči izsledili štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi 31-letnega državljana Srbije, ki je tri državljane Bangladeša in državljana Afganistana prevažal v osebnem avtomobilu znamke BMW, so sporočili iz PU Novo mesto.

Državljane Bangladeša in Afganistanca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, državljana Srbije pa bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1.

Ta določa, da se z zaporom do petih let in denarno kaznijo kaznuje, kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje in jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva taka tujca ali več za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države.