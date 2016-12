Nezaklenjena in nezavarovana hiša vaba za tatu

ŠMARTNO NA POHORJU – Neznani storilec je med ponedeljkom in torkom iz nezaklenjene in nenaseljene večstanovanjske hiše v Šmartnem na Pohorju odtujil večjo količino različnega vodovodnega materiala, so sporočili iz PU Maribor.

Neznanec je z dejanjem odškodoval podjetje iz Slovenske Bistrice za približno 10.000 evrov.