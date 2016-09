Neverjetno! Župana na kolesu je podrl namerno

ŠKOFJA LOKA – V sredo zgodaj zjutraj se je v Škofji Loki zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in kolesar, neuradno je šlo za župana Miho Ješeta. Policija je zdaj sporočila, da so kriminalisti v ravnanju voznika ugotovili znake uradno pregonljivega kaznivega dejanja, v povezavi z zbranimi obvestili in njegovo samoprijavo na PP Škofja Loka pa so vozniku zjutraj tudi odvzeli prostost in ga pridržali.

Namerno je trčil vanj

Dozdajšnja obvestila, ki so jih kriminalisti zbirali v sodelovanju s preiskovalno sodnico in državno tožilko, kažejo sum, da v trčenju ne gre za klasično prometno nesrečo, ki jo udeleženec največkrat povzroči zaradi neupoštevanja prometnih pravil, temveč za namerno trčenje voznika v kolesarja, je sporočil Bojan Kos iz kranjske policijske uprave. Kolesar se je v trčenju telesno poškodoval, po dogodku so ga odpeljali k zdravniku, vendar se po prvih podatkih ni poškodoval huje.

Kriminalisti raziskujejo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo, z zbranimi podatki pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo.

Osumljenca policisti zaradi kaznivih dejanj pred tem dogodkom še niso obravnavali.