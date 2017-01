Neverjetno: toliko klicev občanov so včeraj sprejeli na 113

LJUBLJANA – Za policisti, gasilci in zdravstvenimi delavci je burna in naporna noč. V 24 urah so policisti prejeli kar 2188 klicev na številko 113 in posredovali v 631 dogodkih ter zabeležili 182 prometnih nesreč. Za primerjavo naj povemo, da so v torek zabeležili 952 klicev in obravnavali 81 prometnih nesreč, v sredo pa so prejeli 986 klicev in obravnavali 86 nesreč.

Na pomoč

V ljubljanskem UKC so zaradi povečanega obiska pacientov celo aktivirali zeleni alarm za množične nesreče.

O burni noči za gasilce pa priča pogled na spletno stran uprave za zaščito in reševanje. Posredovati so morali pri odpravljanju posledic prometnih nesreč ter obžagati in odstraniti več dreves, ki so ogrožala varnost občanov.