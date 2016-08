Neverjetno: dan pred začetkom šole v nekaj urah avto zbil že drugega otroka

IDRIJA – Le nekaj ur zatem, ko je na Trgu v Preboldu osebno vozilo zbilo otroka, je uprava za zaščito in reševanje poročala, da se je podobna nesreča zgodila v Idriji.

Okoli 18. ure je osebno vozilo povozilo otroka, na kraju nesreče pa so posredovali gasilci PGD Idrija in pomagali reševalcem NMP Idrija. Ti so po dani prvi pomoči otroka prepeljali v ZD Idrija.